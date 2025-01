- Skate : EA vous fait tester son nouveau jeu de... skate

Publié le Lundi 13 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça roule

Quand on parle de jeux de skate, on pense forcément à la saga Tony Hawk. Mais il y a eu une autre saga qui a eu son petit succès : Skate, d'Electronic Arts.Et ça tombe bien, puisqu'un nouvel opus est actuellement en développement.Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour devenir un "Insider" et donc participer, grâce à vos retours, au développement du jeu.Disponible sur PC, Xbox et PlayStation, ce test précède le lancement en accès anticipé. Pour l'inscription, c'est sur le site officiel