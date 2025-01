- Assassin's Creed Shadows repoussé au 20 mars

Publié le Vendredi 10 janvier 2025 à 10:48:19 par Cedric Gasperini

Rien ne va plus, faites vos jeux

Ubisoft a annoncé le report, une nouvelle fois, de son jeu Assassin's Creed Shadows. Il devrait sortir le 20 mars, pour laisser le temps aux développeurs d'intégrer les modifications suite aux retours des playtesteurs.Dans un sens, on ne peut que se réjouir que le jeu soit playtester, ce qui semble de moins en moins le cas aujourd'hui vu les innombrables cas de jeux sortis à la va-vite.Dans un autre sens, l'inquiétude est forcément de mise : Ubisoft est dans la tourmente. Les résultats décevants des dernières sorties, notamment le flop de Star Wars Outlaws, laissent peu de doute quant à l'avenir de l'éditeur français...On parle de plus en plus d'un rachat par le géant chinois Tencent... et ce nouveau report ne va donc pas dans le sens d'une société en pleine possession de ses moyens.On leur souhaite, quoi qu'il en soit, de voir rapidement le bout du tunnel.