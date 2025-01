- Coridden, un nouvel action-RPG pour le 29 janvier

Publié le Vendredi 10 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Montez vos potes

Coridden est un jeu de type action-RPG à jouer en coop jusqu'à 4 joueurs. Il est développé par Aftnareld et édité par Anshar Publishing. Il est proposé en 3D isométrique. Il sortira le 29 janvier sur Steam Dans Coridden, vous êtes l'un des quatres adelphes et vous allez partir à la découverte de la cité légendaire d'Aasha. Vous allez combattre des monstres, de type créatures animales, mais surtout, vous bénéficiez d'une capacité de métamorphose vous permettant de vous transformer en tous vos ennemis vaincus, à savoir prendre leur apparence et leurs compétences.Pour avancer dans le jeu il vous faudra donc maîtriser votre forme humaine et la faire évoluer pour augmenter vos compétences et en faire de même avec vos formes bestiales pour affronter des ennemis de plus en plus forts. En coop, vous pourrez même... chevaucher vos amis transformés en bêtes...Et ça, chevaucher ses amis, c'est chouette. Euh...Une nouvelle bande-annonce a été publiée.