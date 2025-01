Maze Mice : Pac-Man, Roguelite et gros chats

Publié le Jeudi 9 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Quand les chats sont là, les souris courent...

Développé par TrampolineTales, Maze Mice sortira dans les prochaines semaines sur PC, sur Steam . Vous y incarnez une souris dans un labyrinthe, qui doit récupérer des objets comme dans Pac-Man et doit fuir non pas les fantômes mais les chats.Le jeu est "tranquille" puisque le temps n'avance que quand vous bougez. Lâchez les commandes et tout s'arrête, pour vous laisser le temps de réfléchir aux prochains mouvements.Des améliorations sont à débloquer, plusieurs souris sont à jouer... bref...Le jeu se veut un mélange de labyrinthe et de roguelite.A découvrir en vidéo :