Publié le Jeudi 9 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de tapettes

Big Helmet Heroes sortira le 6 février sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'un jeu développé par un petit studio indépendant français, Exalted Studio, situé à Montpellier.Le jeu est un beat'em all 3D à l'ambiance délirante, jouable en solo ou à deux en coop. Il propose d'incarner quelques 29 personnages dont certains à débloquer. Chaque personnage a sa propre personnalité, ses propres pouvoirs et son propre équipement. A l'aide de haches, d'épées, d'arbalètes, de pistolets lasers ou même de... tapettes à mouches életctriques, vous repousserez des vagues d'ennemis dans des univers phares de notre enfance : chevaliers, pirates, momies... ou licornes fans de métal. Comme quoi on n'a pas eu tous la même enfance.