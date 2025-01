- Void Sails : Albator est de retour...

Publié le Vendredi 10 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ou presque

Non, il n'y a aucun rapport avec le fameux pirate de l'espace de notre enfance... mais on ne peut s'empêcher d'y penser en lisant le pitch du jeu : Vous incarnez un commandant d'un navire volant à travers l'espace. Et vous allez explorer les mondes, résoudre des énigmes, découvrir des secrets et... combattre des ennemis.Void Sails est un jeu développé par Ticking Clock Games et qui sortira au second semestre de cette année.Entre jeu d'aventure et RPG, puisque vous devrez développer votre personnage, faire des choix qui auront des conséquences fortes dans la narration, Void Sails est prévu sur PC, sur Steam