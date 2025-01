- Cuisineer sort enfin sur consoles

Publié le Vendredi 10 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Moi aussi je mange mes ennemis

Sorti du PC en novembre 2023, Cuisineer sortira sur Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch le 28 Janvier 2025. C'est donc imminent.Pour rappel, dans Cuisineer, vous êtes Pom, une jeune femme aux oreilles de chat, qui retourne dans son petit village de Paell. Alors que ses parents ont fermé leur restaurant, elle va relancer l'activité familiale. Pour faire de son établissement un restaurant incontournable, elle va traverser le monde pour trouver de nouveaux ingrédients et améliorer ses techniques de cuisine. Mais le monde est rempli de dangers, comme des poulets géants ou des crevettes armées...Entre gestion et combat, le jeu vous envoie explorer des donjons pour tuer des ennemis... avant de les manger.Les versions consoles bénéficieront de plus d'ingrédients, plus d'armes, de tenues, de bonus, mais aussi des festivals réguliers pour tester ses recettes. On les retrouvera aussi sur PC, via une mise à jour gratuite. Le 28 janvier, donc.