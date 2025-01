- Freedom Wars Remastered est sorti

Publié le Lundi 13 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Allez directement en prison...

Jeu qui a eu son petit succès sur PlayStation Vita, Freedom Wars s'offre un remastered. Il vient de sortir sur Nintendo Switch, PC ( Steam ), PS5 et PS4.Le remastered offre une résolution 4K, des textures améliorées et une fluidité à 60 images par seconde.Quant au jeu, il vous envoie dans un futur dystopique, où l’humanité survit dans des complexes pénitentiaires géants appelés Panopticons, après que la Terre a été ravagée par la pollution et privée de ses ressources naturelles. Chaque nouveau-né est un « Pécheur », condamné à une peine d’un million d’années. Les joueurs participent à des missions de combat dangereuses pour réduire cette peine, affrontant d'autres Panopticons pour s'emparer des rares ressources restantes.Les missions permettent de coopérer jusqu’à quatre joueurs ou PNJ contrôlés par l’IA.