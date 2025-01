- Exogate Initiative est disponible en version finale

Publié le Mardi 14 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est Stargate ce truc

Même si aujourd'hui, parler de version finale, c'est un peu oublier les nombreux patchs et autres correctifs qui peuvent être appliqués à un jeu, sachez toutefois que la version finale du jeu français Exogate Initiative vient de sortir sur PC, via Steam Sorti en accès anticipé il y a près de deux ans, Exogate Initiative est un jeu de gestion dans lequel vous allez diriger un labo secret destiné à explorer l'univers. Il s'agira d'envoyer des explorateurs à travers un portail vers d'autres mondes. Attention aux Goa'uld...D'ailleurs, au fil de vos découvertes, vous allez découvrir de nouvelles espèces, faune ou flore et de nouvelles technologies.Vous devrez aussi développer votre site de recherches, recruter des scientifiques, des physiciens, de nouveaux explorateurs quand les anciens se seront fait mager...