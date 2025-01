Synduality : Echo of Ada s'offre une bande-annonce

Publié le Mardi 14 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Insupportable musique

Développé par par Game Studio inc. et édité par Bandai Namco Entertainment, Synduality : Echo of Ada vous entraîne dans un monde où les humains cohabitent avec l'intelligence artificielle sur la planète Amasia. Les joueurs incarnent un "Drifter", une sorte d'extracteur du futur, à la recherche de cristaux AO, une ressource rare et indispensable à la survie. A bord de votre cradle-coffin et accompagné d'une IA, vous tentez de survivre face aux aléas des missions, aux monstres et aux autres joueurs...Ce jeu d'aventure SF à la 3e personne, adaptation en jeu vidéo de la série animée du même nom, sort le 24 janvier 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle présente Alba, un drifter et Ada, son Magus.