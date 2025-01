(Preview) Hyper Light Breaker (PC)

Publié le Mardi 14 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

J'suis vraiment nul

Il fut un temps où mon nom brillait au firmament des joueurs de jeux vidéo. Un temps où quand on prononçait mes pseudos, c'était avec respect et crainte.Putain, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis nul...J'ai été une vraie quiche durant la preview d'Hyper Light Breaker. Un vrai boulet. A me paumer. A ramener plein d'ennemis. A mourir d'innombrables fois.Mais je me suis marré quand même !