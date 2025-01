- Project Pantheon, un nouveau hack'n slash Dark Fantasy

Publié le Mercredi 15 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Noir c'est noir

Prévu en free-to-play, Project Pantheon est signé de Wolcen Studio et vous envoie dans un monde Dark Fantasy post-apocalyptique qui s'approprie les contes et légendes du monde entier, les mélangeant à de la mythologie nordique pour donner un univers de monstres, de dangers et... de héros bien entendu.Inspiré de Diablo, mais aussi de jeux tels que Escape from Tarkov, Project Pantheon vous place dans la peau d'un guerrier chargé par la Mort elle-même de rétablir l'ordre dans la réalité.Façon roguelike, si vous mourez, vous perdrez tout ce que vous avez pu récupérer durant votre run. Une forteresse vous servira de base pour personnaliser et améliorer votre équipement. Un marché communautaire permettra à chaque joueur d'aider son prochain...Le jeu est actuellement en phase d'alpha fermée. Elle sera disponible en Europe les 25 et 26 janvier. Plus d'infos sur le site officiel