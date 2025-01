- Asfalia: Peur est sorti sur Steam

Publié le Mercredi 15 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Faites de la peur votre amie

Après Asfalia: Colère, qui traitait comme son nom l'indique, de la colère, le studio belge Funtomata vient de sortir Asfalia: Peur. Le jeu est disponible sur PC, via Steam , au prix de 7,99 €.Il s'agit d'un point'n click destiné à toute la famille, qui se déroule dans un monde fantastique où les peurs des enfants se transforment en monstres gentils, en un univers rempli de mystères et d'énigmes, mais surtout de bonheur et de joie.Le jeu, dessiné à la main, va vous apprendre à affronter vos peurs et vos problèmes.