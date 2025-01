- The Blood of Dawnwalker s'offre une cinématique d'ouverture

Publié le Mercredi 15 janvier 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça donne les crocs

Premier jeu d'un nouveau studio, Rebel Wolves, créé par Konrad Tomaszkiewicz, un ancien de CD Projekt, Directeur sur les jeux The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, nouvelle franchise ambitieuse sous la tutelle de Bandai Namco et du géant chinois NetEase, The Blood of Dawnwalker vient de dévoiler sa cinématique d'introduction et du gameplay.Le jeu vous entraîne sur les terres de Vale Sangora, inspiré de l'Europe médiévale du XIVe siècle et ses légendes. On y suivra l'histoire de Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker. Il aura 30 jours et 30 nuits pour sauver sa famille ou se venger, avant de .se transformer en monstre la nuit.Cet été, le jeu devrait être dévoilé plus en profondeur.Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de date annoncée.