- Aloft est sorti en accès anticipé

Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un petit goût d'îles flottantes

Aloft est désormais disponible en accès anticipé sur PC, via Steam . Pour rappel, le jeu est signé Funcom. Il s'agit d'un jeu d'exploration, de construction et de gestion, jouable en solo ou en multijoueur en coop jusqu'à 8.Aloft se e déroule dans un monde d'îles volantes. Au fil de vos découvertes, vous pourrez explorer des ruines et épaves pour y découvrir de nouveaux plans de construction et améliorer votre propre île... N'importe quelle île pourra être transformée en nouveau vaisseau.Vous devrez aussi lutter contre la corruption qui les gangrène.