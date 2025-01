Nintendo Switch 2 : toutes les infos

Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une évolution, pas une révolution

Les deux Joycons seront "aimantés". On se demande à quel niveau c'est une bonne idée quand on a des gamins, mais ce sera effectivement plus pratique.

Il pourrait y avoir un nouveau Mario Kart dessus.

Elle sera compatible avec les jeux Nintendo Switch... en partie. Certains titres ne le seront en effet pas.

Elle sort en 2025

Nintendo a officialisé la Nintendo Switch 2. C'est la première fois que Nintendo lance une console qui s'inscrit dans une série à numéro (doit on préciser qu'avant la Nintendo 64, il n'y a pas eu 63 modèles ?).La console sortira cette année. Elle sera présentée plus en détails le 2 avril prochain. Un événement se tiendra à Paris pour la présenter, le 4 avril au Grand Palais. A partir de demain, 15h, vous pourrez vous inscrire dans l'espoir d'être tiré au sort pour y participer. Il suffit d'avoir un compte Nintendo et de vous rendre ici Des événements similaires sont organisés à Londres, Berlin, Milan, Amsterdam et Madrid, mais vous ne pourrez vous inscrire que sur un seul événement.Une bande-annonce a été dévoilée. Elle livre quelques infos :Selon les rumeurs, des jeux tels que Assassin's Creed Mirage, Assassin's Creed Shadows,Final Fantasy VII Remake, Red Dead Redemption II, Tekken 8 et d'autres, pourraient y débarquer dès son lancement ou peu après.Elle sera plus grande, aura un double port USB-C...Bref, une évolution. Pas une révolution.