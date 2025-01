PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de janvier

Publié le Jeudi 16 janvier 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

L'année commence bien

God of War Ragnarök | PS4, PS5

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS4, PS5

Atlas Fallen: Reign Of Sand | PS5

SD Gundam Battle Alliance | PS4, PS5

Sayonara Wild Hearts | PS4

ANNO: Mutationem | PS4, PS5

Orcs Must Die! 3 | PS4, PS5

Citizen Sleeper | PS4, PS5

Poker Club | PS4

Indiana Jones et le Sceptre des rois | PS4, PS5

MediEvil II | PS4, PS5

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 21 janvier :Voici la liste des jeux..PlayStation Plus Extra et Premium :PlayStation Plus Premium – PS VR2 et classiques :