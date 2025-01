- Cryptical Path, un rogue-lite builder

Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Soyez l'architecte de votre propre aventure

C'est le 29 janvier que sortira sur Steam , donc sur PC, Cryptical Path, un jeu développé par Old Skull Games, un studio indépendant français basé à Lyon.Le jeu se présente comme un roguelite builder. Vous allez incarner l'Architecte, un constructeur de donjon. Et vous allez créer votre propre donjon. Le but du jeu est classique : traverser le donjon pour aller tuer le boss. Mais c'est vous qui allez décider de l'agencement des salles. A vous de l'optimiser au mieux et d'en définir le chemin.Il faudra donc faire, refaire, refaire encore... pour espérer trouver le meilleur agencement possible.