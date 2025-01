- Bokura: planet, le jeu de coop en 2D s'offre une démo

Publié le Vendredi 17 janvier 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sympa comme tout

Bokura: planet est un jeu de puzzle et d'aventure en coopération à 2 joueurs et en 2D en pixel art. Il est signé du studio nippon Tokoronyori et il s'agit de la suite de son précédent jeu, Bokura.Deux joueurs vont incarner deux condamnés à mort envoyés explorer une planète hostile. Le but est d'arriver à rentrer vivant sur Terre. Il va falloir s'entraider pour y arriver. Attention, les pièges sont vicieux et la tentation de pousser votre coéquipier pour le tuer, nombreuses...Le jeu sortira le 25 avril sur Steam . Une démo gratuite est disponible pour tester le jeu avant de se décider à l'acheter. Il sortira en même temps sur PS4 et PS5.