Synduality : Echo of Ada est disponible en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Lundi 20 janvier 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Mais vendredi, tout est permis

Synduality : Echo of Ada est sorti en accès anticipé sur PS5, Xbox Series et PC. Il est désormais disponible pour toutes les personnes qui ont précommandé l’édition Deluxe ou Ultimate. La version "classique" sera disponible vendredi prochain.Développé par par Game Studio inc. et édité par Bandai Namco Entertainment, Synduality : Echo of Ada vous entraîne dans un monde où les humains cohabitent avec l'intelligence artificielle sur la planète Amasia. Les joueurs incarnent un "Drifter", une sorte d'extracteur du futur, à la recherche de cristaux AO, une ressource rare et indispensable à la survie. A bord de votre cradle-coffin et accompagné d'une IA, vous tentez de survivre face aux aléas des missions, aux monstres et aux autres joueurs...Pour l'occasion, Bandai Namco a sorti la cinématique d'introduction.