- Dynasty Warriors: Origins est sorti

Publié le Lundi 20 janvier 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Seul contre tous

Destiny Warriors : Origins vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du nouvel opus de la célèbre saga de Musô Destiny Warriors.Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Musô, il s'agit de jeux dans lesquels vous incarnez un héros surpuissant qui va exploser des milliers d'adversaires à l'IA très basique. Le challenge venant du nombre, bien entendu... Et à 1 contre 1000, du challenge, il va y en avoir...Ce nouveau jeu se déroule à l'aube de grands boulversements dans les Trois Royaumes. Le héros est un maître des arts martiaux qui se retrouve au coeur du conflit.Au cours de l'aventure, les joueurs auront à faire des choix qui impacteront drastiquement le cours de la guerre et le destin des Trois Royaumes. Allant de “la Révolte des Turbans Jaunes” jusqu’à “la Bataille de Chibi”, l’histoire du jeu vous plonge au coeur de la Chine médiévale, dans sa période la plus chaotique.