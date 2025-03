Double Dragon Dodgeball : un jeu de balle aux prisonniers

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Offert en cas de précommande

Si vous précommandez le jeu Double Dragon Revive, le prochain opus de la mythique saga de beat'em all, vous pourrez accéder gratuitement à un jeu à la con, Double Dragon Dodgeball. Il s'agit d'un jeu de balle aux prisonniers avec les personnages de la série.Ce jeu bonus proposera un mode histoire solo et des modes multi en 1v1 et survie jusqu'à 4 joueurs.Il sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Ça quand même l'air d'être un petit peu de la merde.Notez que Double Dragon Revive, lui, sortira en octobre 2025.