Pioner, le MMOFPS s'offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 24 mars 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Stalker MMO ?

Pioner devrait sortir cette année, sur PC, via Steam . Le jeu est un MMO FPS post-apocalyptique développé par le studio serbe GFA Games. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.Le jeu se déroule sur une île déserte, de plus de 50 kilomètres carrés, sans oublier les souterrains cachés. Cette île, nommée Tartarus, est une réminiscence de l'époque soviétique.Pioner proposera des éléments de PvP (joueur contre joueur) et PvE (joueur contre environnement).Ajoutez des artefacts, de la SF, des anomalies... vous devrez faire équipes avec des factions, chacune offrant des personnages et équipements spécifiques. Les armes seront personnalisables et, enfin, le jeu se veut proposer des éléments de survie réalistes.Ça ressemble à du STALKER. Mais mieux que le 2.