(TEST) Gothic 1 Remake (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mardi 23 juin 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Faire revivre l'ancien culte

Les remakes, ça fait toujours un peu peur. Surtout quand on touche à des jeux qui accusent 25 piges d'ancienneté, donc sortis à une époque où un bon paquet de joueurs n'étaient pas encore nés.Les remakes de RPG, c'est même très casse-gueule. Le monde est tellement vaste, foumille de tellement de détails, qu'on a vite fait de se casser la gueule et de proposer un truc qui ne tient pas la route.Gothic est une série culte. Elle a son lot de fans. Surtout ce premier opus, considéré encore comme l'un des plus captivants jeux de rôle des années 2000...Autant dire que se lancer dans son remake était donc plutôt risqué.Et au final...