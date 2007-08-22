Hollow Home lance son Kickstarter

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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 09:30:00 par Johanna Goncalves

 

Hollow Home lance son Kickstarter

Une histoire bouleversante basée sur des événements réels

Développé par le studio ukrainien, Twigames Inc. et édité par Crunchy Leaf Games, Hollow Home est un RPG narratif de survie.
 
2022, en Ukraine, à l’aube de la guerre, vous êtes Maksym, un garçon de 14 ans, essayant d’y survivre. Dans ce jeu, chaque choix entraînera des conséquences et façonnera votre personnage et son histoire : que ce soit de ce qu’il fait pour survivre ou avec qui. Autour de vous, la ville change à cause de la guerre, mais aussi de ce que vous décidez de faire. 
 
Vous devrez apprendre à cuisiner, à fabriquer des choses, à gérer vos ressources et améliorer vos compétences pour débloquer de nouvelles manières de finir les quêtes, tout en faisant attention à garder la morale de Maksym, intacte. Le jeu aura plusieurs fins possibles, toutes amenées par vos choix.
 
Les développeurs viennent de lancer un Kickstarter pour le jeu, il sera effectif pour 20 jours, jusqu’au 24 août prochain. L’objectif de celui-ci est donc de 15 000 $. Les fonds récoltés participeront au financement du temps accordé à la création de contenu et au polish supplémentaire, pour que le jeu, à sa sortie, soit encore plus qualitatif ;
 
Hollow Home devrait sortir pour la fin 2026 sur Xbox series et sur PC via Steam et Microsoft Store. En attendant, vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits.
 
Et venez regardez le trailer avec nous !
 

 

 
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