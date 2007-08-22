Dernières actus
Hollow Home lance son Kickstarte...
Casino crypto sans KYC : le top ...
Sécurité et méthodes de paiem...
A.O.T. 3 sera disponible à la f...
Publié le Mercredi 5 août 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao
The Walking Dead: Streets of Survival arrive le 18 septembre
Une sortie globaleLe studio TRAILMARK Games et AMC Global Media viennent d'annoncer la sortie prochaine de The Walking Dead: Streets of Survival, un tout nouveau jeu de combat de type beat 'em up en solo ancré dans l'univers de la série télévisée culte. Attendu pour le 18 septembre prochain, le titre sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs impatients peuvent d'ores et déjà découvrir la brutalité des affrontements à travers une démo gratuite disponible dès maintenant sur Steam, tout en visionnant la nouvelle bande-annonce publiée pour l'ouverture des précommandes.
Proposé au prix de 19,99 €, le jeu est disponible en précommande dans sa version Standard comprenant le jeu de base, mais aussi en édition Deluxe au tarif de 29,99 €. Cette édition supérieure inclut le pack Arcade Apocalypse, qui débloque des apparences d'armes exclusives, une tenue premium pour Rick Grimes ainsi que le mode Endless Survival, un défi où les joueurs doivent enchaîner les combos dévastateurs et les exécutions sanglantes pour résister à des vagues ininterrompues de rôdeurs. Quelle que soit l'édition choisie, toute précommande garantit également de recevoir, à la sortie, le pack Golden Survival, comprenant sept apparences d'armes dorées.
Conçu autour d'un système de combat nerveux et percutant, The Walking Dead: Streets of Survival combine des enchaînements au corps à corps sanglants et des attaques à distance pour balayer la foule. Les joueurs devront faire face à d'immenses hordes de morts-vivants, ainsi qu'aux impitoyables Sauveurs au cours de batailles intenses. L'aventure sera rythmée par des affrontements de boss en plusieurs phases, opposant les héros à des figures iconiques de la saga comme Negan, Simon ou des zombies célèbres tels que Winslow et le Rôtisseur du Puits. Grâce à un arbre de compétences propre à chaque personnage, à plusieurs niveaux de difficulté allant d'un mode facile accessible jusqu'à des défis arcade hautement rejouables, le titre promet une immersion totale dans l'enfer de la survie.
Découvrez des images du jeu avec le trailer :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Ice Fishing : avis, RTP et démo (2026)
- Casino mobile : les meilleurs casinos en ligne sur mobile en argent réel (2026)
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- MARVEL Tōkon: Fighting Souls, participez à la bêta
Dernières Vidéos
- I Want to Play the Villain!, la demo disponible le 17 août
- EA SPORTS FC 27 dévoile plus d'informations sur le nouveau mode "The Grounds" et le mode Clubs
- Mafia: The Old Country, un premier aperçu du gameplay de l'extension
- Mr Trippy, le nouveau trailer du jeu de simulation délirant
- HOT WHEELS™ Infinite Rush dévoile un nouveau trailer
- Cat Me If You Can arrive sur Steam le mois prochain
- FIRE EMBLEM: Fortune's Weave est attendu pour le 17 septembre
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD