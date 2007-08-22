The Walking Dead: Streets of Survival arrive le 18 septembre

Publié le Mercredi 5 août 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao

Une sortie globale

Le studio TRAILMARK Games et AMC Global Media viennent d'annoncer la sortie prochaine de The Walking Dead: Streets of Survival, un tout nouveau jeu de combat de type beat 'em up en solo ancré dans l'univers de la série télévisée culte. Attendu pour le 18 septembre prochain, le titre sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Les joueurs impatients peuvent d'ores et déjà découvrir la brutalité des affrontements à travers une démo gratuite disponible dès maintenant sur Steam, tout en visionnant la nouvelle bande-annonce publiée pour l'ouverture des précommandes.Proposé au prix de 19,99 €, le jeu est disponible en précommande dans sa version Standard comprenant le jeu de base, mais aussi en édition Deluxe au tarif de 29,99 €. Cette édition supérieure inclut le pack Arcade Apocalypse, qui débloque des apparences d'armes exclusives, une tenue premium pour Rick Grimes ainsi que le mode Endless Survival, un défi où les joueurs doivent enchaîner les combos dévastateurs et les exécutions sanglantes pour résister à des vagues ininterrompues de rôdeurs. Quelle que soit l'édition choisie, toute précommande garantit également de recevoir, à la sortie, le pack Golden Survival, comprenant sept apparences d'armes dorées.Conçu autour d'un système de combat nerveux et percutant, The Walking Dead: Streets of Survival combine des enchaînements au corps à corps sanglants et des attaques à distance pour balayer la foule. Les joueurs devront faire face à d'immenses hordes de morts-vivants, ainsi qu'aux impitoyables Sauveurs au cours de batailles intenses. L'aventure sera rythmée par des affrontements de boss en plusieurs phases, opposant les héros à des figures iconiques de la saga comme Negan, Simon ou des zombies célèbres tels que Winslow et le Rôtisseur du Puits. Grâce à un arbre de compétences propre à chaque personnage, à plusieurs niveaux de difficulté allant d'un mode facile accessible jusqu'à des défis arcade hautement rejouables, le titre promet une immersion totale dans l'enfer de la survie.Découvrez des images du jeu avec le trailer :