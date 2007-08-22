Tomb Raider : Legacy of Atlantis, derrière la construction du gameplay

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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

 

Tomb Raider : Legacy of Atlantis, derrière la construction du gameplay

Le 5e épisode documentaire

Développé par Crystal Dynamics et Flying Wild Hog et édité par Amazon Game Studios, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est un remake du premier Tomb Raider, sorti en 1996. Incluant un gameplay modernisé et des graphismes sous Unreal Engine 5, il ne copie pas, il réinterprète le jeu.
 
À l’occasion de son développement, Amazon Game Studios et Crystal Dynamics produisent une série documentaire dont le 5e épisode vient d’être dévoilé. Celui-ci s’attarde sur le Level Design, la construction de l’univers et la manière dont les développeurs se sont inspirés des énigmes pour en garder leur essence tout en les réinventant pour le public d’aujourd’hui. 

Les 4 épisodes déjà parus, traite eux, dans l’ordre de : réinventer les déplacements et la traversée des environnements, des créatures du Pérou, de réinventer le Pérou, d’aller à la rencontre de Lara Croft.
 
Après avoir été repoussée, le jeu devrait sortir le 12 février 2027 sur PC via Steam, Xbox series, PS5 et Nintendo Switch.
 
On vous met le dernier épisode de la série documentaire, juste en dessous ! N’hésitez pas à le regarder, ce sont des aspects hyper intéressants de la création d’un jeu.
 

 

 
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