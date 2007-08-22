Tomb Raider : Legacy of Atlantis, derrière la construction du gameplay

Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:00:00 par Johanna Goncalves

Le 5e épisode documentaire

Développé par Crystal Dynamics et Flying Wild Hog et édité par Amazon Game Studios, Tomb Raider: Legacy of Atlantis est un remake du premier Tomb Raider, sorti en 1996. Incluant un gameplay modernisé et des graphismes sous Unreal Engine 5, il ne copie pas, il réinterprète le jeu.

Après avoir été repoussée, le jeu devrait sortir le 12 février 2027 sur PC via Steam, Xbox series, PS5 et Nintendo Switch.

On vous met le dernier épisode de la série documentaire, juste en dessous ! N’hésitez pas à le regarder, ce sont des aspects hyper intéressants de la création d’un jeu.

