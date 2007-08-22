ENDLESS Legend 2 dévoile la date de sortie du 1.0 et un nouveau trailer

Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao

Bientôt la fin de l'accès anticipé

L'éditeur Hooded Horse et le studio français Amplitude Studios viennent d'officialiser la date de lancement de la version 1.0 d'Endless Legend 2. Le jeu de stratégie au tour par tour quittera son accès anticipé PC le 17 septembre 2026 pour faire son grand lancement officiel. À cette même date, la version finale débarquera simultanément sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. De plus, les joueurs PS5 pourront mettre la main sur deux éditions physiques inédites créées en partenariat avec Strictly Limited Games, dont les précommandes sont désormais ouvertes auprès de revendeurs partenaires.Se déroulant sur la planète Saiadha, dont les océans reculent face à des cataclysmes imprévisibles, ENDLESS Legend 2 invite les stratèges à ériger un vaste réseau de cités et à conquérir des territoires changeants. Pour percer les secrets de cet univers, il faudra former de redoutables armées emmenées par des héros aux attributs et compétences uniques. Actuellement disponible en accès anticipé sur Steam, l'Epic Games Store et le Microsoft Store au prix de 49,99 €, le titre propose, dès aujourd'hui, une démo gratuite sur PC et consoles permettant de prendre en main les Héritiers de Sheredyn et les Derniers Seigneurs.La version 1.0 viendra enrichir considérablement l'écosystème du jeu avec l'arrivée des Gardiens des Sables, la sixième faction majeure. Cette plus ancienne civilisation de Saiadha cherche à assécher la planète pour lui rendre son état désertique d'origine, apportant sa propre quête scénarisée, ses unités, ses héros, ses technologies et des éléments dédiés à l'outil de création de faction personnalisée.En parallèle, le lancement introduit le concept de factions renégates : des dissidents proposant leurs propres histoires et mécaniques. L'Ordre de Zelevas (une variante conquérante des Héritiers de Sheredyn) et les Griffes Arrachées (une déclinaison des Nécrophages qui compense ses pertes par l'asservissement) sont les deux premières annoncées. Enfin, la Mangrove de l'Harmonie, une faction mineure en forme d'étoile de mer conçue en synergie avec la communauté d'Amplitude, rejoint l'aventure avec son héros dédié, ses quêtes, ses villages et ses unités recrutables.Découvrez le nouveau trailer du jeu ici :