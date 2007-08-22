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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Cat Me If You Can arrive sur Steam le mois prochain

Du voyage dans le temps et des chats, que demander de plus

Développé et édité par Cosmic Stag Games, Cat Me If You Can est un jeu d’exploration cosy. 
 
Dans ce jeu en noir et blanc, inspiré des comics et mangas, vous devrez explorer les environnements qui vous entourent, résoudre des puzzles et photographier des chats pour ramener la couleur de leur pelage dans ce monde. Chaque défi aiguisera votre œil et votre créativité afin de trouver les félins les plus rares, caché dans les lieux les moins évidents.
 
Le jeu sortira le 8 septembre prochain sur Steam. Il devrait être disponible pour la fin d’année sur Nintendo Switch et Xbox series.
 
Venez regarder avec nous ce que ce jeu trop mignon, a à nous montrer !
 

 

 
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