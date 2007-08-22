- Mr Trippy, le nouveau trailer du jeu de simulation délirant

Publié le Mercredi 5 août 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

Marchand de glace et vendeur de drogue à vos heures perdues

Développé par Silver Bullet, le nouveau studio de l’éditeur Silver Lining Interactive, Mr Trippy est le premier titre de celui-ci et un jeu de simulation de double vie, sous ton d’humour noir.

Vous êtes un marchand de glaces, des plus « banal ». Préparez des glaces, ajoutez des vermicelles, servez les clients avec des produits tout à fait légaux. Mais si on vous le demande, ajoutez des petits boosts, moins autorisés, à vos produits.

Parce que oui, vous vendez aussi de la drogue. Mais ça ni les policiers, ni les contrôlleurs des impôts ne doivent le savoir. Alors utilisez les commerces locaux pour blanchir votre argent sans vous faire repérer, faites attention aux commandes que vous prenez et retenez la manière d’agir des fédéraux.

Avec vos profits, achetez des améliorations pour votre camion ou de quoi faire de nouvelles recettes dans les quartiers que vous visitez afin d’augmenter encore plus vos bénéfices.

Mr Trippy sera disponible sur Steam. Pour l’instant, il n’a pas encore de date de publication.

Venez-vous faire une idée de ce que ça donne avec nous !