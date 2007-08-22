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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 12:00:00 par Jérémie Shao
EA SPORTS FC 27 dévoile plus d'informations sur le nouveau mode "The Grounds" et le mode Clubs
Un nouveau espace communautaire de FC 27EA SPORTS vient d'apporter plus de détails sur The Grounds, une expérience inédite intégrée au futur EA SPORTS FC 27. Pensé comme un véritable terrain de jeu communautaire capable d'accueillir jusqu'à 100 joueurs simultanément, cet espace interactif permettra aux passionnés de se rassembler, d'échanger et de célébrer la culture du ballon rond.
Construit autour d'une terrasse centrale vivante, le complexe se divise en trois districts distincts rendant hommage à la diversité du football à travers le monde. Les joueurs pourront s'y détendre entre amis, improviser des matchs en petit comité ou croiser la route de mentors légendaires issus du monde du football professionnel.
Particulièrement lié au mode Clubs, The Grounds transforme la manière de jouer à plusieurs en proposant de nouvelles options pour interagir, faire évoluer son personnage et affronter d'autres équipes. L'ambition est d'en faire le point de ralliement ultime, à la fois convivial et compétitif, pour l'ensemble de la communauté FC 27.
Pour plus d'informations, voici la vidéo explicative :
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