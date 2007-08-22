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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 11:45:00 par Jérémie Shao
Mafia: The Old Country, un premier aperçu du gameplay de l'extension
Le retour d’Ennio Salieri2K et le studio Hangar 13 viennent de présenter un premier aperçu vidéo du gameplay de l'extension Homme d'honneur pour Mafia : The Old Country. Attendue dès la semaine prochaine, le 14 août, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam, cette mise à jour majeure a été détaillée dans un billet de blog signé par Josh Zammit, directeur du design chez Hangar 13.
L'extension enrichit le jeu de deux nouveaux chapitres narratifs retraçant les premiers pas d'Enzo Favara au sein de la famille criminelle Torrisi. Pour l'occasion, Enzo fera équipe avec un personnage bien connu des fans de la franchise : Ennio Salieri. Les joueurs auront ainsi l'opportunité de découvrir une facette plus jeune du futur Don du premier Mafia, bien avant son émigration et son ascension au sommet du crime organisé en Amérique.
En plus de ce pan d'histoire inédite, Homme d'honneur apporte du contenu supplémentaire au mode Circulation libre. Les joueurs pourront y accepter des missions et des défis à la difficulté relevée directement confiée par Salieri en personne. Mêlant courses de voitures, affrontements armés et séquences d'infiltration, ces objectifs inédits permettront de débloquer de nombreuses récompenses, incluant des tenues, des véhicules, des montures, ainsi que de nouvelles armes et breloques.
Découvrez les premières images du gameplay de cette extension :
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