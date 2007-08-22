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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 12:15:00 par Johanna Goncalves

 

I Want to Play the Villain!, la demo disponible le 17 août

Improvisez-vous metteur en scène

Développé et édité par Triomatica Games, I Want to Play the Villain! est un jeu de logique et de puzzles. 
 
Dans ce jeu sur le thème du théâtre, vous devrez attribuer des rôles à vos acteurs en fonction de leurs ambitions, de leurs volontés et de leurs peurs. Apprenez à les connaître pour échanger les costumes, les places, et même l’histoire afin de créer la représentation parfaite, qui rendra tout le monde heureux. Explorer plusieurs chapitres et scénarios uniques, ayant chacun leurs propres puzzles, mécaniques, ou encore personnages. Et même le plus petit changement peut changer tout le spectacle.
 
La démo de I Want to Play the Villain! sera disponible gratuitement sur Steam le 17août prochain. 
 
Le jeu est toujours actuellement en développement pour PS5, PS4, Xbox series, Xbox one, Nintendo Switch 1 et 2, iOS, Android, Mobile via le Samsung Galaxy Store et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. On ne sait pas encore quand il sortira.
 
N’hésitez pas à regarder le trailer avec nous.
 

 

 
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