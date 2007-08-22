- FIRE EMBLEM: Fortune's Weave est attendu pour le 17 septembre

Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao

La saga s'agrandit

Présenté lors d'un Nintendo Direct dédié, Fire Emblem: Fortune's Weave s'annonce comme le nouvel épisode majeur de la célèbre franchise de tactical RPG. Attendu pour le 17 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2, le jeu transporte les joueurs dans l'Empire de Dagda. Alors que le monde est ravagé par la résurrection du dieu-démon Balor cinq ans après les prestigieux Jeux Héroïques, la déesse Sothis vous confie le pouvoir d'utiliser la magie temporelle de Fortuna pour remonter le temps et réécrire le destin de quatre champions disparus.Au fil d'un récit croisé, vous pourrez naviguer librement entre les histoires de Cai le villageois, Dietrich le guerrier amnésique, Theodora la noble guerrière et Leda l'artiste vengeresse. Entre deux batailles tactiques au tour par tour, la capitale Dagsion servira de quartier général pour entraîner vos troupes dans l'arène, commercer, effectuer des bénédictions dans les temples, faire passer des examens de classe ou partager des repas à l'auberge afin de renforcer les liens d'affinité. L'exploration de la carte du monde proposera également des zones de fouille ainsi que des affrontements rapides en duo.Fidèle aux racines de la saga, le système de combat met à l'honneur le positionnement stratégique, la gestion du terrain et l'évolution des classes, du rang Novice jusqu'au rang Élite. En plus d'un arsenal d'armes et de sortilèges variés, les héros pourront déclencher des capacités ardentes ultra puissantes au prix de quelques points de vie, tout en gardant la possibilité de rembobiner le temps à tout moment en cas d'erreur tactique grâce à la Bénédiction de Fortuna.Déjà disponible en précommande sur l'eShop, le titre sortira également dans une édition collector Collection Dagdanienne comprenant un SteelBook, un artbook et des cartes illustrées. Pour faire patienter les fans, une sélection de musiques intègre l'application Nintendo Music dès aujourd'hui, tandis qu'une interview des développeurs sera publiée le 15 septembre sur le site officiel de Nintendo.Découvrez des images du jeu ainsi :Pour plus d'informations, on vous conseille de regarder la rediffusion de Fire Emblem: Fortune's Weave Direct.