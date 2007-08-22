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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
HOT WHEELS™ Infinite Rush dévoile un nouveau trailer
Plus qu'un mois d'attenteL’éditeur Milestone et le géant du jouet Mattel viennent d'officialiser la sortie prochaine de HOT WHEELS™ Infinite Rush, un jeu de course d'arcade particulièrement rythmé. Attendu pour le 10 septembre 2026, le titre profitera également d’un accès anticipé dès le 7 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 ainsi que sur PC via Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store.
Le titre invite les pilotes à parcourir un monde ouvert découpé en quatre îles miniatures aux thèmes variés regorgeant d'activités et de défis. Au cours de la campagne principale, les joueurs devront se téléporter librement d'une zone à l'autre à mesure qu'ils débloquent de nouveaux accès, tout en affrontant des équipes rivales en duel pour imposer leur suprématie sur chaque territoire.
Pour venir à bout des tracés, il sera possible d'accumuler de nombreux véhicules répartis en quatre catégories distinctes :
- Les Drifters : spécialistes du dérapage pour recharger leur boost dans les virages.
- Les Speeders : conçus pour atteindre des vitesses de pointe affolantes sur les lignes droites.
- Les Titans : des monstres de puissance disposant d'une mécanique de boost spécifique.
- Les Polyvalents : un profil équilibré capable de s'adapter à toutes les situations.
La grande nouveauté repose sur le système Rush Squad, permettant de composer une équipe de quatre véhicules (un de chaque catégorie) et de passer de l'un à l'autre à la volée pendant l'exploration. Enfin, la personnalisation sera particulièrement poussée avec un éditeur complet d'autocollants et de carrosserie, le choix des jantes, mais aussi l'ajustement des effets visuels et sonores accompagnant le boost et les sprints.
Découvrez le nouveau trailer :
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