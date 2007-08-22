Xbox Game Pass : les nouveautés d’août

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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

Xbox Game Pass : les nouveautés d’août

Plein de choix

 Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
 
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
 
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
  • Heretic + Hexen (Cloud, Console, appareils portables et PC) - 4 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
  • Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 4 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass 
  • Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium 
  • PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 6 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium 
  • Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium 
  • Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass 
  • Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
  • Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
  • Cricket 26 (Cloud, Console et PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass 
  • Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
  • Sandustry (Game Preview) (PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass 
  • Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass  
  • Tears of Metal (Game Preview) (PC) – 22 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • Les jeux classiques de la première XBOX arrivent sur PC et appareils portables – 22 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass 
 
Mises à jour et contenus additionnels
  • EA Sports Madden NFL 27 : essai anticipé EA Play (Console et PC) – à partir du 6 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
 
Avantages en jeu
  • Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 7 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant 
 
Ils nous quittent le 15 août 
  • Menace (Game Preview) (PC)
  • Atlas Fallen (Cloud, Console et PC)  
  • Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console et PC)  
  • Firewatch (Cloud, Console et PC) 

 

 
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