Xbox Game Pass : les nouveautés d’août

Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

Plein de choix

Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.

Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :

Heretic + Hexen (Cloud, Console, appareils portables et PC) - 4 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 4 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 6 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass

Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

Cricket 26 (Cloud, Console et PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass

Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium

Sandustry (Game Preview) (PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass

Tears of Metal (Game Preview) (PC) – 22 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Les jeux classiques de la première XBOX arrivent sur PC et appareils portables – 22 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Mises à jour et contenus additionnels

EA Sports Madden NFL 27 : essai anticipé EA Play (Console et PC) – à partir du 6 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Avantages en jeu

Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 7 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant

Ils nous quittent le 15 août

Menace (Game Preview) (PC)

Atlas Fallen (Cloud, Console et PC)

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console et PC)

Firewatch (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.