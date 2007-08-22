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Publié le Mercredi 5 août 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves
Xbox Game Pass : les nouveautés d’août
Plein de choixTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
- Heretic + Hexen (Cloud, Console, appareils portables et PC) - 4 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- Beast of Reincarnation (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) - 4 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Monsters are Coming! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 6 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- PowerWash Simulator 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 6 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- Bounty Star (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- Date Everything! (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass
- Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 11 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- Ball x Pit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 12 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- Cricket 26 (Cloud, Console et PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate, XBOX Game Pass Premium et PC Game Pass
- Mio: Memories in Orbit (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass, rejoint XBOX Game Pass Premium
- Sandustry (Game Preview) (PC) – 13 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Egging On (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 18 août - XBOX Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Tears of Metal (Game Preview) (PC) – 22 juillet - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Les jeux classiques de la première XBOX arrivent sur PC et appareils portables – 22 juillet - Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass
- EA Sports Madden NFL 27 : essai anticipé EA Play (Console et PC) – à partir du 6 août - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 7 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant
- Menace (Game Preview) (PC)
- Atlas Fallen (Cloud, Console et PC)
- Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Console et PC)
- Firewatch (Cloud, Console et PC)
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