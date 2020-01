Steam : les soldes du Nouvel An chinois

Publié le Lundi 27 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Football Manager 2020 est à -25% soit 41,24 €

Monster Hunter World est à -20% soit 23,99 €

Conan Exiles est à -50% soit 19,99 €

Code Vein est à -30% soit 34,99 €

Fallout 4 est à -70% soit 8,99 €

Frost Punk est à -60% soit 11,99 €

Jurassic World Evolution est à -70% soit 13,49 €

DayZ est à -40% soit 23,99 €

Darksiders Genesis est à -10% soit 26,99 €

GTFO est à -10% soit 31,49 €

Stardew Valley est à -33% soit 9,37 €

Rainbow Six Siege est à -60% soit 7,99 €

La Terre du Milieu l'Ombre de la Guerre est à -75% soit 9,99 €

Kingdom Come Deliverance est à -50% soit 14,99 €

Hollow Knight est à -50% soit 7,49 €

No Man's Sky est à -50% soit 27,49 €

eFootball PES 2020 est à -50%

Rocket League est à -50% soit 9,99 €

The Witcher 3 est à -70% soit 8,99 €

Age of Empires II est à -25% soit 14,99 €

Red Dead Redemption II est à -20% soit 47,99 €

GTA 5 est à -50% soit 14,99 €

Civilization VI est à -75% soit 14,99 €

Total War Warhammer II est à -66% soit 20,39 €

Shadow of the Tomb Raider Defintive Edition est à -78% soit 24,19 €

Sekiro Shadows Die Twice est à -35% soit 38,99 €

Assassin's Creed Odyssey est à -60% soit 23,99 €

Far Cry 5 est à -75% soit 14,99 €

Un petit peu à la bourre, parce qu'elles ne durent que jusqu'à ce soir 19h, on vous livre les soldes du nouvel an "lunaire" sur Steam.Le Nouvel An chinois est donc un prétexte sympathique pour livrer quelques promos. A vous d'en profiter selon vos envies et vos préférences.Voici quelques jeux en soldes Et bien d'autres encore...