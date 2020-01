- The Turing Test arrive sur Switch

Publié le Samedi 25 janvier 2020 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Déjà en vente depuis 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, The Turing Test est enfin annoncé sur Switch, avec un trailer d’annonce. Ce FPS vous met dans la peau d’Ava Turing, ingénieure sur Europe, une des lunes de Jupiter à la recherche d’une équipe de scientifiques disparus, en résolvant une série d’énigmes et de puzzles.



C’est donc le 7 février que vous pourrez y jouer ou rejouer, sur la console de Nintendo. Le prix n’est pas encore annoncé, mais on vous promet déjà une réduction de 10% pour les 2 premières semaines de vente sur l’eShop.