- Legends of Runeterra sur les traces de League of Legends

Publié le Vendredi 24 janvier 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Bêta ouverte à tous (et à toutes)

La bêta du jeu Legends of Runeterra s'ouvre à tous et à toutes. Ce nouveau jeu est signé Riot Games et s'inspire d'un de leurs précédents jeux que vous connaissez peut-être vu qu'il a eu un petit succès d'estime, j'ai cité League of Legends.Il se déroule dans le même univers et sortira sur PC et mobiles avant l'été. Cette bêta n'est, pour le moment, disponible que sur PC.Legends of Runeterra est un jeu de cartes qui vous opposera à d'autres joueurs.Allez, hop, bande-annonce.