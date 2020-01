(TEST) Nacon GM-500 ES, une souris gaming qui fait le boulot

Publié le Jeudi 23 janvier 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Simple, efficace

Marque d'accessoires gaming de BigBen, Nacon brille surtout grâce à ses excellentes manettes PS4 et PC qui font le bonheur de leurs utilisateurs (et leur apportent une vraie plus-value en jeu). Mais ils font aussi des souris.Et on a testé l'une des dernières nées de leur gamme, la Nacon GM-500ES, qui a la particularité d'être totalement ambidextre et de proposer plusieurs coques arrières pour s'adapter à la taille de votre main.Vraiment ?