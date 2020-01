- Lost Words : Beyond the Page, une histoire de jeune fille

Publié le Jeudi 23 janvier 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Edité par Modus Games et développé par Sketchbook Games, Lost Words : Beyond the Page est un jeu narratif qui suit l'histoire personnelle d'une jeune fille... Izzy raconte son histoire et vit une vie fantasmée dans un monde fantasy appelé Estoria, au travers de son journal intime.La perte de l'innocence, le passage vers le monde adulte sont au coeur de cette aventure qui est annoncée pour le printemps. Plateformes et puzzles sont au coeur du gameplay, pour un jeu dont le scénario est signé Rhianna Pratchett.