- Coffee Talk : un simulateur de café

Publié le Jeudi 23 janvier 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans sucre ?

Si vous avez toujours rêvé d'être barista, de servir des cafés à longueur de journée, de faire des petits dessins à la con dessus avec du lait, le tout en écoutant des personnes dépressives vous raconter leur mal de vivre, alors Coffee Talk est dessus.Dans une ambiance fantasy, parce que vous aurez parfois des clients à cornes ou ailés, vous pourrez remonter leur moral en leur servant des boissons adéquates, selon leurs propres goûts.Le jeu sort le 30 janvier, sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il est déjà en démo sur PC, via Steam , ou sur le PlayStation Store. Notez que le français est inclus.