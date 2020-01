New World, le PvP expliqué

Publié le Mercredi 22 janvier 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Moui...

Développé par Amazon Games, New World est un MMO qui proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille.Il se déroule dans le monde d'Aeternum, très ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes.Les développeurs ont répondu aux fans, lors d'un Q&A, à propos du PvP (affrontements entre joueurs). Comme ça reste un peu chiant, on vous a recollé la bande-annonce du jeu aussi...