Trials of Mana : deux nouveaux personnages dévoilées

Publié le Mercredi 22 janvier 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Reçu six sur six

On vous le rappelle, Trials of Mana est le remake HD du troisième opus de la franchise Mana, sorti en 1995. Il est prévu pour le 24 avril 2020 sur PS4, PC et Nintendo Switch. Il raconte l'histoire de six héros, combattant les forces du mal qui ont affaibli le Mana.Square Enix Ltd. a déjà dévoilé quatre héros, dans deux bandes-annonces précédentes : Kevin, l'héritier du trône du royaume des lycanthropes de Férolia, et Charlotte, petite fille du prêtre de la Lumière de Wendel, une jeune fille curieuse, superstitieuse et peureuse partie protéger son ami, mais aussi Duran, jeune soldat du royaume de Forséna désirant se venger du Sorcier pourpre et Angela, princesse rebelle d'Alténa, le royaume de la magie.Aujourd'hui, c'est au tour des deux derniers héros d'être mis à l'honneur dans une nouvelle vidéo. Hawkeye est un dandy voleur venu de la forteresse du désert de Névarre, quartier général d'une guilde de nobles voleurs, et Riesz est une jeune princesse du royaume de Rollanto, et est aussi capitaine de la garde amazone.