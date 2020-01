Disney+ débarque en avance en France

Publié le Mercredi 22 janvier 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et ailleurs aussi

La série encensée par la critique, The Mandalorian de Jon Favreau, scénariste et producteur délégué,

High School MUSICAL : la Comédie Musicale, la SERIE, La nouvelle production qui apporte une toute nouvelle approche de la franchise à succès avec de nombreuses références, un style documentaire et une bande son qui comprend neuf nouvelles chansons originales qui devraient ravir les fans des 3 films,

Le Monde selon Jeff Goldblum, série documentaire de National Geographic dont chaque épisode est consacré à un objet en apparence ordinaire, pour en dévoiler les secrets,

Et La Belle et le Clochard, nouvelle version en prises de vues réelles du grand classique d’animation de 1955.

Sous les feux de la rampe, dont Kristen Bell est la productrice déléguée,

Journal d’une future présidente d’Ilana Peña (Crazy Ex-Girlfriend), créatrice et productrice déléguée de la série, et Gina Rodriguez (Jane the Virgin), sa coproductrice déléguée,

Il était une fois les Imagineers, les visionnaires de Disney, qui vous fera découvrir tout ce qu’implique la création, la conception et la construction des attractions des Parcs Disney.

Une petite semaine d'avance pour Disney+ qui débarquera finalement le 24 mars en France. Une nouvelle date qui concerne aussi, soit dit en passant, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord, l'Espagne, l'Italie, la Suisse et l'Autriche. Les autres pays d'Europe devront patienter jusqu'à cet été, comme le Portugal, les pays Scandinaves et... ha ha ha ça nous fait bien rire, la Belgique.L'abonnement sera de 6,99 € par mois ou 69,99 € pour l'année. Pour ce prix-là, vous pourrez avoir 7 profils pour la famille et diffuser vos contenus sur 4 écrans en même temps.Disney a dévoilé quelques nouveautés qui seront incluses dès le premier jour dans la chaîne :