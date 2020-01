Sonic le film présente bébé Sonic

Publié le Mercredi 22 janvier 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Le frère caché de bébé Yoda ?

Toujours prévu pour le 12 février prochain, le film Sonic s'offre un nouvel extrait, pour nous faire découvrir bébé Sonic. Parce que les producteurs, le scénariste et le réalisateur pensent que les bébés, c'est mignon et qu'il vous fera forcément fondre.Mouais.Alors qu'en fait, un bébé, ça chie tout le temps, ça braille et ça pionce mais jamais aux bonnes heures.Nan. Les bébés, faut les frapper.