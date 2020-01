- Olive et Tom débarque en jeu vidéo !

Publié le Jeudi 23 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

On a peur...

La série Olive et Tom, série animée qui a bercé l'enfance des quarantenaires, et que les fans connaissent sous le nom de Captain Tsubasa, va être adaptée en jeu vidéo.La sortie est prévue cette année sur PS4, Nintendo Switch et PC. Captain Tsubasa : Rise of New Champions proposera, selon les développeurs, des graphismes fidèles à l'anime, un gameplay simple, de nombreux modes de jeux...Une vidéo a été dévoilée.