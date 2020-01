- Les jeux Half-Life gratuits pendant 2 mois

Publié le Jeudi 23 janvier 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Bonne pioche

Jusqu'à la sortie du jeu Half-Life: Alyx prévu pour mars prochain, Steam propose gratuitement ses anciens jeux Half-Life. Ils seront donc jouables sans débourser le moindre centime jusqu'à cette date.Half Life, Half-Life², Half-Life²: Episode One et Half-Life²: Episode Two sont concernés. Seule condition : avoir un compte Steam...Une fois la période terminée, vous ne pourrez par contre plus y jouer. Il faudra passer à la caisse.