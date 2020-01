- Samurai Shodown sur Nintendo Switch le mois prochain

Publié le Jeudi 23 janvier 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Et c'est un bon jeu

Sorti l'été dernier sur PS4 et Xbox One, Samurai Shodown débarquera sur Nintendo Switch le 25 février prochain. Cette série de jeux de combats signé SNK lancée en 1993 revient sur le devant de la scène en proposant une complète refonte du jeu d'origine, en passant à des graphismes 3D, mais aussi avec différents mode et, une IA retravaillée...13 anciens combattants connus des fans sont de retour, agrémentés de 3 inédits dans ce nouvel opus.Cette version Nintendo Switch proposera un mode spécial, pour jouer à deux avec chacun un Joy-Con, en mode portable.Retrouvez notre test des versions PS4 et Xbox One.