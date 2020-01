Kingdom Hearts III sort un DLC

Publié le Vendredi 24 janvier 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Va te faire Mickey

Beau petit succès, et d'ailleurs, dans un accès de pure sincérité, même si je ne suis pas fan de la série, j'admets qu'il s'agissait d'un bon petit jeu , Kingdom Hearts III s'offre un nouveau DLC intitulé Re Mind.Disponible dès à présent sur PS4, ce DLC est destiné aux joueurs qui ont fini le jeu. Sora va pouvoir revivre quelques combats du point de vue de ses compagnons et y découvrira de nouveaux secrets. Les 13 combats de boss de l'épisode Limitcut sont d'ailleurs inclus.Un nouveau mode compo photo sera ajouté, tout comme un menu premium ajoutant des options de difficulté et des défis.Sortie sur Xbox One prévue, mais seulement à partir du 25 février. Eeeeeh oui.